Я лучше умру дома: Сальма Хайек рассказала о коронавирусе и борьбе с ним

Популярная актриса Сальма Хайек рассказала, как боролась с коронавирусом, и почему не хотела ехать в больницу.

— Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что было настолько плохо, — отметила 54-летняя актриса.

На изоляции она пребывала в лондонском особняке, где она живет со своим мужем, генеральным директором Kering Франсуа-Анри Пино и их 13-летней дочерью Валентиной.

— Я сказала: Нет, спасибо. Я лучше умру дома, — ответила Сальма.

Хайек провела около семи недель в одиночестве в одной из комнат дома. В какой-то момент ей пришлось дать кислород. Она до сих пор не полностью восстановилась после болезни.

Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19

Во время съемок Холостяка Анна Богдан заболела коронавирусом. Девушка отметила, что когда участниц шоу попросили сдать тест на Covid-19, она была уверенна, что здорова.

Богдан рассказала, что после того, как пришли результаты, ее сразу же изолировали от всех.