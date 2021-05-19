Американский актер Билли Портер рассказал о том, что у него ВИЧ. Этот диагноз ему поставили более 10 лет назад.

Звезда сериала Американской истории ужасов признался, что в июне 2007 года ему поставили диагноз ВИЧ. Он подчеркнул, что об этом знали все, кто должен был быть в курсе, кроме его мамы.

— Я пытался жить и строить карьеру, но не был уверен, что у меня получится, если об этом узнают не те люди. Для них это было бы еще одним поводом для дискриминации. Сейчас я чувствую себя здоровее, чем когда-либо. Больше нет стигмы — давайте покончим с этим, — сказал 51-летний Билли.

Портер подчеркнул, что долгое время жил с чувством стыда. И сейчас, после его признания, он уверен, что теперь этот диагноз — первое, что будут упоминать люди, говоря о нем.

— Я намного больше, чем этот диагноз. Если вы не хотите работать со мной из-за ВИЧ-статуса, вы просто меня не стоите, — заявил актер.

Яркие наряды Билли Портера

Актер Билли Портер часто появляется на публике в необычных нарядах.

Например, на церемонию Оскар 2020 Билли пришел в золотом платье, на премию Гремми 2020 — в голубом костюме и шляпе в тон, на Choice Awards он нарядился в зеленое платье в пол. Необычные наряды Билли Портера — смотрите на Фактах ICTV.