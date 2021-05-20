Сегодня, 20 мая, в Украине отмечают День вышиванки. В этот день все желающие надевают на себя вышитую рубашку или платье, украшенное орнаментами и цветами.

Во что нарядились украинские звезды в День вышиванки — смотрите на Фактах ICTV.

Украинская теннисистка Элина Свитолина предпочла в праздник вышиванки нарядиться в бежевое платье с желтыми узорами. Она подчеркнула, что наши традиции — одни из самых красивых в мире.

— В наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны, — написала Элина.

Телеведущий Александр Педан сказал, что ежегодно радуется в этот день, поскольку видит, как все больше людей наряжаются в вышиванки, и он не исключение.

— Мне кажется, что вышиванка подходит каждому. Ее круто можно совместить как с джинсами, так и с пиджаком. Это мега стильно, — подчеркнул Педан.

Также он отметил, что первый, кто соединил украинскую вышиванку с обычной одеждой — это Иван Франко. Именно в таком виде его можно увидеть на купюре 20 грн.

Ресторатор Дмитрий Борисов и его жена также отдали дань украинским традициям. Они рассказали, что в их семье есть сундук, в который они складывают вещи необычайной силы.

— Вещи очень личные, с историей, которые полны символов и смыслов.⁣ Сегодня мы достали одни из самых сильных. С Днем вышиванки, дорогие. Пусть он будет полон безграничной красоты и любви, — написал Дмитрий.

Актриса Ирма Витовская поделилась фотографией, на которой предстала в вышиванке из проекта Вышивка в одежде выдающихся украинцев.

— В такой вышиванке сияла Мария Заньковецкая. С Днем вышиванки, — лаконично подписала фото Ирма.

В яркий наряд облачилась и телеведущая Лилия Ребрик. Она отдала предпочтение вышитой рубашке и юбке в тон узору.

Фронтмен группы Антитела Тарас Тополя также не оставил без внимания праздник вышиванки. Он предстал в ключевой части украинской народной одежды с разноцветным орнаментом.

Актриса Ольга Сумская поделилась фото, на котором она с семьей позирует в вышиванках.

— С праздником, друзья. С Днем украинской вышиванки, — подписала снимок Сумская.

Певица Камалия также поделилась фото, на котором вся ее семья предстала в вышиванках. Сама исполнительница отдала предпочтение небесно-голубому платью.

— С Днем вышиванки! Пусть жизнь будет вышита только красивыми цветами, — написала артистка.

Исполнительница Ирина Федишин считает, что вышиванка для украинцев — это не просто одежда, а душа нашего народа.

— Пусть вышиванки объединяют и вдохновляют нас на новые свершения и достижения. С праздником, — сказала артистка.

Тренер проекта Взвешенные и счастливые Марина Боржемская подчеркнула, что сегодня прекрасный день, поскольку многие облачены в национальные орнаменты, и она испытывает гордость, что живет в этой стране.

— Безусловно носить вышиванку можно в любой день. Для этого не нужен особый повод. Но когда все вокруг в один день так одеты, это же невероятные ощущения! Спасибо, что я родилась в Украине, — сказала Боржемская.

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась фото, на котором она с Владимиром Зеленским запечатлены в вышиванках.

Елена рассказала, что в День вышиванки всегда вспоминает свою прабабушку Шуру, которая хорошо вышивала крестиком. Она поделилась, что у нее дома висят ее картины, однако вышиванки от нее нет, о чем она сожалеет.

— Знаю, что если бы у меня была такая рубашка, у нее был бы примерно такой орнамент, как сегодня у нас с Владимиром. На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя баба Шура, традиционные черно-красные вышивки, а крой женской рубашки — особенный, с квадратным вырезом — каре. Это наша региональная вышиваночная изюминка, — написала Елена.

Музыкант и лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук поделился селфи, на котором предстал в вышиванке.

Певица Оля Полякова и ее дочери выбрали для праздника вышиванки довольно оригинальные наряды — яркие платья с не менее яркими узорами.

Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, что у нее много разнообразных вышиванок. В коллекции звезды присутствуют старинные и современные рубашки, платья с национальными мотивами, а также вышиванки, с заложенным в вышивку содержанием.

— Я рада, что дизайнеры снова и снова обращаются к традиционной вышивке и делают ее модной во всем мире. Вышиванка — еще одна наша гордость и круто, что украинцы носят ее не только на праздники, — подчеркнула Екатерина.

Ведущие телеканала ICTV также присоединились к поздравлениям и нарядились в вышиванки.

С Днем вышиванки украинцев поздравили Виктория Сеник, Инна Шевченко, Юлия Зорий, Юлия Сеник, Анастасия Мазур, Оксана Гутцайт и Александра Кучеренко.

Актеры юмористического шоу Дизель Шоу также поделились фотографиями, на которых предстали в ключевой части украинской народной одежды.

— С Днем вышиванки! Этот символ объединяет украинцев по всему миру. Вышивка олицетворяет и несет в себе духовное богатство, мудрость и связь между поколениями. Это наш национальный оберег. Дизель семья поздравляет всех вас с праздником самобытной и неповторимой украинской культуры. Процветания Украине и нашим традициям, — написали в Instagram Дизель шоу.

История возникновения Дня вышиванки

В Украине День вышиванки начали отмечать не так давно — в 2006 году, когда студентка Черновицкого университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила всем одногруппникам вместе прийти в красивых вышиванках.

Таким образом она начала трендовую акцию Всемирный день вышиванки. Подробнее об истории возникновения Дня вышиванки — читайте на Фактах ICTV.