Американская актриса Анджелина Джоли снялась с роем пчел для National Geographic. Таким образом звезда хотела привлечь внимание к проблеме их исчезновения.

Фотосъемка длилась 18 минут, во время которых Анджелине пришлось не двигаться. Организаторы отметили, что все прошло без единого укуса.

На площадке все находились в защитных масках. Тело актрисы намазали специальными феромонами для того, чтобы пчелы ползли в правильном направлении.

— Было очень тихо и довольно темно, чтобы пчелы не волновались. Анджелина стояла, покрытая пчелами, совершенно не двигаясь в течение 18 минут, — отметили организаторы съемки.

По данным National Geographic, в последнее время количество пчел на планете начало очень быстро исчезать. Это может привести к голоду всего человечества.

Кроме этого, Анджелина Джоли поддержала организацию ЮНЕСКО, которая к 2025 году планирует увеличить популяцию пчел на 125 млн.

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля

Актриса Анджелина Джоли продала картину Уинстона Черчилля на аукционе.

Работу Башня мечети Кутубия звезде подарил ее бывший муж Брэд Питт. Картину приобрели за $ 11,6 на аукционе Christie’s. Эта цена стала рекордной для работ британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

Источник: National Geographic