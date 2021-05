Принц Уильям привился от коронавируса

Принц Уильям привился первой дозой вакцины от коронавируса.

Герцог Кембриджский получил первую дозу вакцины от Covid-19 во вторник, 18 мая.

— Всем, кто работает над внедрением вакцины — спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать, — написали в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запустили YouTube-канал

В начале мая герцог и герцогиня Кембриджские запустили YouTube-канал под названием The Duke and Duchess of Cambridge. Меньше чем за сутки на страницу Уильяма и Кейт подписалось более 180 тыс. пользователей.

Поклонники герцогов отметили, что они в восторге от такой новости.