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Каріна Зуєва |

Принц Уильям привился от коронавируса

Принц Уильям привился от коронавируса

Принц Уильям привился первой дозой вакцины от коронавируса.

Герцог Кембриджский получил первую дозу вакцины от Covid-19 во вторник, 18 мая.

— Всем, кто работает над внедрением вакцины — спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать, — написали в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запустили YouTube-канал

В начале мая герцог и герцогиня Кембриджские запустили YouTube-канал под названием The Duke and Duchess of Cambridge. Меньше чем за сутки на страницу Уильяма и Кейт подписалось более 180 тыс. пользователей.

Поклонники герцогов отметили, что они в восторге от такой новости.

Фото: Getty Images

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