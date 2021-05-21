Принц Гарри и Уильям раскритиковали корпорацию BBC за скандальное интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу.

Гарри и Уильям убеждены — именно это интервью испортило отношения в королевской семье, развило у принцессы Дианы паранойю и замкнутость, а также повлияло на ее смерть.

В 2020 году британская сеть ITV выпустила расследование об интервью, в котором утверждалось, что журналист Мартн Башир обманом вывел принцессу Диану на разговор. Точнее — подделал документы, в которых было указано, что за принцессой следят.

В 2021 году независимое расследование BBC подтвердило это. Также выяснилось, что Мартин солгал руководству компании о фальшивых документах. BBC извинилось перед королевской семьей.

Герцог Кембриджский и герцог Сассекский считают, что это интервью повлияло на все последующие события в жизни принцессы Дианы, что привели ее к гибели.

По словам принца Уильяма, именно обманный путь, которым было получено это интервью, повлиял на рассказ принцессы Дианы.

— Это интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и нанесло неоценимый ущерб другим людям. Печально осознавать, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у нее развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни, — сказал герцог Кембриджский.

Он также отметил, что BBC сразу же не провели расследование и не проверили документы, предоставленные их журналистом.

— Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство BBC, которое закрыло глаза на ситуацию вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы, — сказал Уильям.

Принц Гарри поддержал брата и назвал причиной смерти их матери неэтичные практики в медиа.

— Наша мать погибла из-за этого, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех остальных и поддерживаем достоинство, с которым она прожила свою жизнь, — говорится в заявлении Гарри.

A statement on today’s report of The Dyson Investigation pic.twitter.com/uS62CNwiI8 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

Принц Гарри о жизни в королевской семье

В первом эпизоде документального сериала The Me You Can not See принц Гарри рассказал о сложном периоде своей жизни. Герцог заявил, что употреблял наркотики и работал с психотерапевтом.

Еще в 12 лет, когда принцесса Диана умерла, у принца начались проблемы с психической составляющей здоровья. А жизнь в королевской семье вызывала постоянное напряжение и дискомфорт.

Источник: BBC