Польский музыкант Петр Косевски попал в черный список Минкульта.
Сегодня, 21 мая, Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Петра Косевски в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
По состоянию на 21 мая в черном списке находится 192 человека.
Моргенштерн попал в список Минкульта
Российский рэп-исполнитель Моргенштерн попал в черный список Минкульта. В Минкульте отметили, что процедура включения осуществляется автоматически.
Фото: Piotr Kosewski