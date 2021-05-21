Польский музыкант Петр Косевски попал в черный список Минкульта.

Сегодня, 21 мая, Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Петра Косевски в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

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По состоянию на 21 мая в черном списке находится 192 человека.

Моргенштерн попал в список Минкульта

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн попал в черный список Минкульта. В Минкульте отметили, что процедура включения осуществляется автоматически.

Фото: Piotr Kosewski