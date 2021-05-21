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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Держал взаперти: Леди Гага забеременела в 19 лет после изнасилования продюсера

Леди гага

Американская певица Леди Гага рассказала, что в 19 лет стала жертвой сексуального насилия. Об этом звезда заявила в новом эпизоде документального сериала принца Гарри и Опры Уинфри The Me You Can’t See.

В 19 лет Леди Гагу изнасиловал продюсер, который был старше ее на 20 лет, после чего звезда забеременела.

По словам Леди Гаги, продюсер, имени которого она не назвала, поставил ей ультиматум — либо ты разденешься, либо я сожгу все твои записи. Он не переставал говорить ей это. Что было дальше, артистка помнит плохо.

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После изнасилования продюсер оставил ее в студии, где держал взаперти на протяжении нескольких месяцев и плохо с ней обращался.

Через некоторое время Леди Гага попала в больницу. Психологический процесс ее исцеления длился несколько лет.

Артистка заявила, что больше никогда не хочет пересекаться с этим человеком.

В этой же серии The Me You Can not See принц Гарри рассказал, что пил и употреблял наркотики.

Документальный сериал The Me You Can not See

Принц Гарри и американская телеведущая Опра Уинфри представили первый трейлер сериала The Me You Can not See, который посвящен психологическому здоровью. 

В сюжет сериала заложены истории людей, которые расскажут о пережитой боли.

Источник: The Me You Can not See

Фото: Depositphotos

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