Американская певица Леди Гага рассказала, что в 19 лет стала жертвой сексуального насилия. Об этом звезда заявила в новом эпизоде документального сериала принца Гарри и Опры Уинфри The Me You Can’t See.
В 19 лет Леди Гагу изнасиловал продюсер, который был старше ее на 20 лет, после чего звезда забеременела.
По словам Леди Гаги, продюсер, имени которого она не назвала, поставил ей ультиматум — либо ты разденешься, либо я сожгу все твои записи. Он не переставал говорить ей это. Что было дальше, артистка помнит плохо.
После изнасилования продюсер оставил ее в студии, где держал взаперти на протяжении нескольких месяцев и плохо с ней обращался.
Через некоторое время Леди Гага попала в больницу. Психологический процесс ее исцеления длился несколько лет.
Артистка заявила, что больше никогда не хочет пересекаться с этим человеком.
В этой же серии The Me You Can not See принц Гарри рассказал, что пил и употреблял наркотики.
Документальный сериал The Me You Can not See
Принц Гарри и американская телеведущая Опра Уинфри представили первый трейлер сериала The Me You Can not See, который посвящен психологическому здоровью.
В сюжет сериала заложены истории людей, которые расскажут о пережитой боли.
Источник: The Me You Can not See