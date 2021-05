Принц Гарри стал главным героем первого эпизода документального сериала The Me You Can not See. Герцог рассказал о сложном периоде своей жизни, злоупотреблении наркотиками, панических атаках, а также работе с психотерапевтом.

Гарри признался, что проблемы с психической составляющей здоровья у него начались еще в 12 лет. Причиной стресса стала смерть его матери принцессы Дианы.

А жизнь в королевской семье вызывала постоянное напряжение и дискомфорт. И со временем это привело к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.

— Я был готов пить, употреблять наркотики и делать все, чтобы не чувствовать себя так, как чувствовал. Если я не пил с понедельника по пятницу, то в субботу вечером, вероятно, напивался за целую неделю, — признался Гарри.

Особенно тяжелый период в жизни Гарри начался в 28 лет. Тогда он начал страдать от панических атак.

— Панические атаки, сильная тревожность — период с 28 до 32 лет был кошмаром. Я думал, что моя семья поможет, но каждая просьба или предложение были проигнорированы, — поделился принц.

Благодаря жене Меган Маркл герцог обратился к психотерапевту, который помог ему справиться с психологическими проблемами.

Гарри признался, что после терапии, которая длилась четыре года, он чувствует себя достаточно комфортно и совсем не жалеет о переезде в США.

Сериал принца Гарри и Опры Уинфри

Принц Гарри и Опра Уинфри презентовали документальный сериал The Me You Can not See, который посвятили теме ментального здоровья.

В основе ленты лежат истории людей со всего мира о психологических проблемах и пережитой эмоциональной боли. Своим опытом поделились Леди Гага, Гленн Клоуз и другие знаменитости.

Принц Гарри и телеведущая Опра Уинфри выступили исполнительными продюсерами сериала.

Источник: The Me You Can not See

Фото: The Me You Can not See