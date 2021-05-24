Олег Скрипка — интервью с лидером группы ВВ

Украинский музыкант и лидер группы Вопли Видоплясова (ВВ) Олег Скрипка 24 мая празднует свое 57-летие. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV артист рассказал о своей винодельне, культуре потребления вина и творчестве коллектива ВВ во время пандемии.

Олег Скрипка признался, что его любовь к потреблению и производству вина возникла во Франции.

— Франция — это страна номер один по потреблению вина. Мы даже не представляем, насколько этот напиток важен в жизни каждого француза. Я всегда любил десертные и сладкие вина, но только во Франции я понял, что такое настоящее вино. Оказывается, вино — это жидкая пища. И оно действительно улучшает пищеварение и внешний вид, — отметил музыкант.

По словам лидера группы ВВ, в Украине в последнее время культура потребления вина и его производство очень прогрессируют.

— Украинцы начинают потреблять больше вин, они переключаются с традиционных крепких напитков и пива на вино, поскольку это вкусно и полезно для здоровья. И производство не отстает, сейчас в Украине появляется качественное вино.

Я являюсь одним из пропагандистов украинских вин, ведь считаю, что качественное вино собственного украинского производства — это лучший метод борьбы с алкоголизмом. Потому что радикальный запрет на алкоголь не работает, — поделился Олег.

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Музыкант отметил, что виноделие — это часть культуры каждой цивилизованной страны. Олег начал заниматься этим в 2018 году, а его виноградники находятся на Закарпатье. На каждой бутылке напитка есть текст песни группы ВВ, который несет в себе определенный месседж.

— Я позиционирую себя в качестве музыкального сомелье. Часто делаю музыкально-винные вечера, где мы потребляем вино, разговариваем о высоком, поем и проводим хорошо время. Я стараюсь делать Украину культурной страной, ведь потребление качественного вина — это культура, — признался Скрипка.







Позиционирую себя музыкальным сомелье: Олег Скрипка о вине, пандемии и 35-летии ВВ / 2 фотографии

В этом году группе ВВ исполняется 35 лет. По словам Олега Скрипки, у коллектива есть еще много новых идей для того, чтобы поразить своих поклонников.

— Нашу музыку слушают, на наши концерты ходят, наши песни перепевают. Это очень приятно. В то же время многое не сделано, это двигает нас вперед. У нас еще есть много новых идей, чтобы поразить поклонников, — поделился Олег.

Скрипка вспоминает, что украинская музыка в 80-х годах была “белым листом”, из которого можно делать все, что угодно.

— В 80-х зарождался рок, в 90-х — зарождалась попса. Сегодня поп-музыка успешно преодолела рок, то есть форма преодолела содержание. Но вся жизнь идет по спирали: ждем новый оборот, когда в музыке снова появится содержание, — добавляет он.

Также музыкант высказал свое мнение по поводу квот на украинскую музыку и отметил, что на творчество украинских артистов очень положительно повлияла возможность цифровой коммуникации.

— Квоты на украинскую музыку были очень важными, гениальными и ключевыми. Это как квантовый скачок, поскольку появилось больше украинской музыки. Но сейчас надо подумать, как нам улучшить качество того, что мы потребляем. Ведь то, что мы слушаем, очень сильно влияет на нас и наше подсознание, — поделился певец.

По словам Олега, за год пандемии украинский шоу-бизнес очень изменился.

— Как и другие артисты, мы уже год сидим без работы. Но за это время мы написали несколько песен, снимаем клипы и готовим альбом к выпуску. Теперь у нас есть навыки делать онлайн-концерты и стримы. Раньше я бы никогда не подумал, что буду двигаться в этом направлении, — отметил Скрипка.

Также музыкант рассказал о песне группы ВВ Ми ростем, которая была записана при участии его сына Устима Скрипки.

— Мой сын спел вместе с ВВ, и это была моя идея — объединить нашу группу и молодое поколение. Устим поет, у него есть собственные песни, и я надеюсь, что они понравятся слушателям. Мне захотелось сделать хорошую качественную песню, посвященную украинской организации Пласт. Все мои дети принимают в нем участие, и это очень классное движение, — отметил Олег.

Олег Скрипка рассказал о концертах с оркестром НАОНИ

Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал о концертах с оркестром НАОНИ и украинских традициях.

Лидер группы ВВ отметил, что НАОНИ — это очень сыгранный оркестр, и он получает большое удовольствие, когда работает вместе с ними. Также Олег отметил, что для него работа — это праздник.

Фото: Олег Скрипка