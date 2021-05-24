В Роттердаме, 22 мая, состоялся финал Евровидения 2021. Последнее 26 место в песенном конкурсе занял представитель из Великобритании James Newman. Он получил ноль баллов как от жюри, так и от зрителей.

Вероятнее всего, что James Newman все же расстроился такому результату, однако он постарался найти положительные стороны. По словам исполнителя, он стоял на сцене и пел перед сотнями зрителей ту песню, которую любит и которую написал сам.

— Я так многому научился у людей, которые помогли мне сделать все, чтобы моя мечта осуществилась. Хореограф, танцоры, учитель вокала, и все стоящие за сценой Евровидения. Я получил возможность поработать с лучшими людьми. Мне повезло, что выпал такой шанс, — написал артист у себя в Twitter.

Также James Newman подчеркнул, что в написании песен нет никакой гарантии, что сингл понравится людям и получит обратную связь от аудитории.

— Я просто благодарю от души всех, кто отправился в это путешествие со мной, поддерживал меня, слушал мою музыку и наполнил жизнь позитивом и любовью. Времена, когда все идет не так, как вы надеялись, учат нас брать себя в руки и становиться сильнее, — подытожил певец.

James Newman на Евровидении 2021

В финале песенного конкурса Евровидение 2021 за победу сражались 26 стран. Великобритания в список финалистов попала автоматически, как одна из стран-организаторов.

Как James Newman выступил на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.