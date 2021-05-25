Украинская рэп-исполнительница и член Национального жюри Украины на Евровидении 2021 Alyona Alyona рассказала, какими критериями она руководствовалась, выставляя баллы странам-участникам. А также выразила неуверенность, что конкурс был политически беспристрастен.

Исполнительница сказала, что процедура голосования была очень строгой и каждый член жюри принимал решение самостоятельно.

— Я искренне отталкивалась от того, что подсказывало мне сердце, как я чувствовала композицию, проникала ли песня мне в душу, могла ли я по окончанию выступления вспомнить ее фрагмент и напеть мелодию, — написала Alyona Alyona в Facebook.

Певица подчеркнула, что ей очень нравится песня Шум, с которой группа Go-A представляла Украину на песенном конкурсе. И если бы она имела право поставить им бал, то он был бы самым высоким.

Также Alyona Alyona сказала, что ей очень понравились композиции представителей Италии и Франции.

— Я не уверена, что конкурс был политически беспристрастен со стороны всех членов международного жюри. Мне жаль, что Украине оно поставило лишь 97 баллов, — подытожила исполнительница.

Как оценили выступление Go-A на Евровидении

Пользователи социальных сетей уверенны, что профессиональное жюри Евровидения занизило оценки Go-A. Так, журналист Сергей Сидоренко предположил, что столь низкие оценки были политически мотивированы. Поскольку представители славяноязычных стран не дали Украине ни единого бала, тогда как голосование зрителей из этих стран выглядело зеркально.

Представители стран Евросоюза также подчеркнули, что разрыв между оценками жюри и зрителей был очень большой.

Кроме того, победители Евровидения 2021 — группа Maneskin, — признались, что болели за Украину.

Также стоит отметить, что по результатам голосования зрителей Go-A заняли второе место.

Фото: Alyona Alyona