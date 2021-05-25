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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Эллиот Пейдж впервые показал обнаженный торс после смены пола

Еллиот Пейдж

Голливудский актер-трансгендер, звезда фильма Начало и сериала Академия Амбрела Эллиот Пейдж, который в конце 2020 года сменил пол, показал, как выглядит его тело.

В Instagram 34-летний актер опубликовал фотографию, на которой появился у бассейна в шортах. Эллиот показал стальной пресс и засветил шрамы после мастэктомии.

Всего за час публикация собрала более миллиона лайков и 22 тыс. комментариев.

— Первые плавки транс-детки, — подписал фото Эллиот Пейдж.

Эллиот Пейдж и смена пола

В начале декабря 2020 года Эллен Пейдж заявила о смене пола и отметила, что теперь она трансгендерный мужчина. Также она попросила теперь обращаться к ней Он/они и называть Элиотом.

В марте 2021 года журнал Time поместил на обложку своего свежего номера актера Эллиота Пейджа. Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке издания.

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