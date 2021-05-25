Популярный украинский певец Олег Винник единственный в своем жанре, кто собирает по 10 стадионов за год с аншлагом. Как ему это удается и почему все слушают или хотя бы знают его песни, разобрались Факти тижня.

Сам Олег Винник говорит, что в первую очередь он делает свое дело для тех, кто его чувствует не на уровне артиста, а на уровне нормального человека.

— Можно быть артистом очень качественным и крутым, но это не говорит о том, что там есть любовь, — сказал Винник.

Медиаменеджер Виталий Дроздов считает, что Олег цепляет не только своей музыкой, но и образом.

— Позитивный персонаж, в котором чувствуется хороший друг. Наверняка неплохой семьянин. Человек, который к женщине всегда относится с уважением и с любовью, — сказал Дроздов.

Некоторые психологи сравнивают влияние Олега Винника на аудиторию с религиозными технологиями. Так, Вадим Колесников считает, что это как секта, в которую ты приходишь и видишь своего единомышленника.

— Как можно не поверить тому, кто скажет: Ты встретишь свою любовь. Очень важно, что каждая слушательница входит в некое комьюнити — нас таких много. Хотя как в той же волчице сказано, ты такую женщину земную не сразу и узнаешь. Но они друг друга узнают! — считает психолог Вадим Колесников.

Также Винник признался, как он относится к хейту в свою сторону. Артист сказал, что с некоторых шуток он сам смеется.

— Я самоироничный человек, порой даже циничный. Но мне нравится, когда хорошо и талантливо шутят надо мной, — подчеркнул певец.

Исполнитель считает, что хит находится в сердце и голове, и если бы у него кто-то попросил написать песню, которая обретет большую популярность, то он бы не сделал этого.

Винник не считает, что собирает стадионы только потому, что у него сейчас в Украине нет прямых конкурентов. Ведь ранее к нам также приезжали российские звезды — Стас Михайлов, Филипп Киркоров или Николай Басков.

— Смешно. Меня зовут выступать по всей России уже на протяжении пяти лет, но я же не еду. Люди сами решают, какую музыку им слушать. Этого не навяжешь и не запретишь, — сказал Олег.

Простота, доступность и естественность — это три ключевые черты, которые очень понятны и близки людям, это то, на что есть большой запрос. Очевидно, именно это притягивает слушателей и поклонников Олега Винника.

Винник о концертах в России

Уже не впервые Олег Винник признается, что его часто приглашают выступать в Россию. Однако он всегда отказывается, поскольку это противоречит его правилам.

Исполнитель говорил, что не может позволить себе вещи, которые для него болезненны. Почему Олег Винник не выступает в России — детальнее на Фактах ICTV.

Фото: Олег Винник