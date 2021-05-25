В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной XXV общенациональной программы Человек года 2020.

Одним из победителей общенациональной программы в номинации Деятель искусств года стал народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии Украинская песня года Михаил Поплавский.

— В мире нет ничего невозможного. Чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не денежные средства, не инвестиции, не желание заработать, а вложить всего себя! Мне небезразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные проекты. Это и есть моя жизненная позиция, – цитируют Поплавского организаторы премии.

Награду Высшего академического совета общенациональной премии Человек года Михаилу Поплавскому вручил легендарный поэт-песенник, Герой Украины, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

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— Благодарен и счастлив. Хочу, чтобы вы тоже были все счастливы, – отметил Михаил Поплавский во время XXV юбилейной церемонии вручения премии Человек года.







Михаил Поплавский стал обладателем титула Человек года / 2 фотографии

Михаил Поплавский уже в третий раз становится лауреатом национальной премии Человек года (1997 – в номинации Деятель культуры и искусств, 2009 – в номинации Деятель искусств года, в этом году – в номинации Деятель искусств года).

Украинская песня года

В День вышиванки состоялась грандиозная церемония награждения национальной музыкальной премии Украинская песня года, автором идеи и генеральным продюсером которой является ректор Университета культуры Михаил Поплавский, а соорганизатором — популярный певец Олег Винник.

Идея премии — отметить именно песни в исполнении легенд украинской сцены, создавших золотой песенный фонд Украины, и молодых артистов, чье творчество развивает нашу культуру. Тримаймо разом українську хвилю! — таков девиз нынешней премии, а саму премию посвятили 30-летию независимости Украины.