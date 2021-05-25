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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Нет идеальных людей: Анна Богдан отреагировала на хейт после финала Холостяка

Анна Богдан

Победительница романтичного реалити-шоу Холостяк 11 Анна Богдан отреагировала на хейт подписчиков в свой адрес. Она отметила, что ей совершенно не важно то, что говорят другие.

На странице в Instagram Анна Богдан обнародовала совместное фото с главным героем проекта Холостяк 11 Михаилом Заливако. Девушка призналась, что на шоу она попала благодаря своей сестре, которая уговорила Анну заполнить анкету.

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После окончания реалити сеть весьма негативно отреагировала на победу Богдан в Холостяке. Но Анна утверждает, что на проекте она была настоящей, поскольку не боялась высказывать свое мнение и показывать эмоции.

— У каждого из нас есть свои минусы и плюсы. Нет идеальных людей. Поэтому мы и выбираем тех, с чьими минусами мы согласны мириться и, возможно, даже дружить, — написала она.

Стоит отметить, что Анна не ответила на самый популярный вопрос подписчиков о том, осталась ли пара вместе после проекта. Но по словам девушки, это абсолютно нормально, когда большинство пар, которые встретились на шоу, расходятся.

Информацию об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако поклонники смогут узнать на пост-шоу Холостяк, которое покажут уже в пятницу, 28 мая, на телеканале СТБ.

Отношения Анны Богдан и Михаила Заливако

Отношения Анны Богдан и Михаила Заливако на проекте Холостяк 11 развивались достаточно равномерно и спокойно. Первое свидание пары проходило в онлайн-режиме из-за того, что Анна заболела коронавирусом.

Но позже пара отправилась на индивидуальную встречу, которая проходила на львовском футбольном стадионе. Подробнее об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако — читайте в материале Фактов на ICTV.

Фото: Анна Богдан

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