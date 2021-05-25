Победительница романтичного реалити-шоу Холостяк 11 Анна Богдан отреагировала на хейт подписчиков в свой адрес. Она отметила, что ей совершенно не важно то, что говорят другие.

На странице в Instagram Анна Богдан обнародовала совместное фото с главным героем проекта Холостяк 11 Михаилом Заливако. Девушка призналась, что на шоу она попала благодаря своей сестре, которая уговорила Анну заполнить анкету.

После окончания реалити сеть весьма негативно отреагировала на победу Богдан в Холостяке. Но Анна утверждает, что на проекте она была настоящей, поскольку не боялась высказывать свое мнение и показывать эмоции.

— У каждого из нас есть свои минусы и плюсы. Нет идеальных людей. Поэтому мы и выбираем тех, с чьими минусами мы согласны мириться и, возможно, даже дружить, — написала она.

Стоит отметить, что Анна не ответила на самый популярный вопрос подписчиков о том, осталась ли пара вместе после проекта. Но по словам девушки, это абсолютно нормально, когда большинство пар, которые встретились на шоу, расходятся.

Информацию об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако поклонники смогут узнать на пост-шоу Холостяк, которое покажут уже в пятницу, 28 мая, на телеканале СТБ.

Отношения Анны Богдан и Михаила Заливако

Отношения Анны Богдан и Михаила Заливако на проекте Холостяк 11 развивались достаточно равномерно и спокойно. Первое свидание пары проходило в онлайн-режиме из-за того, что Анна заболела коронавирусом.

Но позже пара отправилась на индивидуальную встречу, которая проходила на львовском футбольном стадионе. Подробнее об отношениях Анны Богдан и Михаила Заливако — читайте в материале Фактов на ICTV.

Фото: Анна Богдан