Украинский телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. Радостную новость он сообщил на своей странице в Facebook.
Сергей Притула поделился, что его жена, Екатерина Сопельник, родила девочку. Супруги назвали малыша Стефанией.
Телеведущий признался, что они очень ждали пополнения в семье.
— Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень тебя ждали! А мы с мамой благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви, — трогательно написал Притула.
Сергей Притула и Екатерина Сопельник воспитывают общую дочь Соломию. Также у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.
Сергей Притула не собирается уходить из политики
Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула заявил, что не собирается уходить из политики, поскольку он стремится изменить что-то в нашей стране.
Об этом Притула сообщил в видеообращении, которое разместил на личной странице в Facebook. Также он отметил, что решение не быть равнодушным к ситуации в стране он принял еще в прошлом году.
Фото: Сергей Притула