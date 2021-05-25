Украинский телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. Радостную новость он сообщил на своей странице в Facebook.

Сергей Притула поделился, что его жена, Екатерина Сопельник, родила девочку. Супруги назвали малыша Стефанией.

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Телеведущий признался, что они очень ждали пополнения в семье.

— Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень тебя ждали! А мы с мамой благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви, — трогательно написал Притула.

Сергей Притула и Екатерина Сопельник воспитывают общую дочь Соломию. Также у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.

Сергей Притула не собирается уходить из политики

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула заявил, что не собирается уходить из политики, поскольку он стремится изменить что-то в нашей стране.

Об этом Притула сообщил в видеообращении, которое разместил на личной странице в Facebook. Также он отметил, что решение не быть равнодушным к ситуации в стране он принял еще в прошлом году.

Фото: Сергей Притула