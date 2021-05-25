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Каріна Зуєва |

Это фальшивый пресс: сеть обсуждает новую фигуру Эллиота Пейджа

Это фальшивый пресс: сеть обсуждает новую фигуру Эллиота Пейджа

Поклонники голливудского актера-трансгендера Эллиота Пейджа бурно отреагировали на его новое тело, которое он впервые продемонстрировал в своем Instagram 24 мая.

Мнения подписчиков звезды разделились, кто-то в восторге от внешности Эллиота, а кто-то считает, что его стальной пресс — фотошоп или импланты.

  • Красивый король.
  • Какой ты привлекательный.
  • Он такой горячий, я не могу.
  • Какой красивый мужчина.
  • Эллиот Пейдж, я свободна. — Пишут восторженные поклонники в сети.
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
Это фальшивый пресс: сеть обсуждает новую фигуру Эллиота Пейджа / 6 фотографий

Другие же заметили, что кроме пресса, у Элиотта больше ничего не накачено. Да и в общем отнеслись к его трансформации негативно.

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  • Ты никогда не будешь мужчиной.
  • Чтобы стать мужчиной, нужно намного больше. Считаешь, что это красиво? Пощади меня.
  • Все остальные части тела ты в тренажерном зале пропускал?
  • Теперь перестань пропускать день ног.
  • Я думаю, что у Эллиота Пейджа вставлены имплантаты пресса либо это фотошоп.
  • Это фальшивый пресс. — Пишут возмущенные пользователи сети.
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
  • Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети
Это фальшивый пресс: сеть обсуждает новую фигуру Эллиота Пейджа / 8 фотографий

Тем не менее, сам Эллиот доволен своей трансформацией, и никак не реагирует на негативные комментарии пользователей.

Эллиот Пейдж показал новое тело

В конце 2020 года Эллиот совершил каминг-аут. И только сейчас в своем Instagram Пейдж показал, как выглядит его новое тело. Он поделился фото, на котором предстал в плавках.

Также актер продемонстрировал стальной пресс и шрамы после мастэктомии.

Фото: Elliot Page

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