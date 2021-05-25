Эллиот (Эллен) Пейдж показал ФОТО пресса — реакция сети

Поклонники голливудского актера-трансгендера Эллиота Пейджа бурно отреагировали на его новое тело, которое он впервые продемонстрировал в своем Instagram 24 мая.
Мнения подписчиков звезды разделились, кто-то в восторге от внешности Эллиота, а кто-то считает, что его стальной пресс — фотошоп или импланты.
- Красивый король.
- Какой ты привлекательный.
- Он такой горячий, я не могу.
- Какой красивый мужчина.
- Эллиот Пейдж, я свободна. — Пишут восторженные поклонники в сети.
Другие же заметили, что кроме пресса, у Элиотта больше ничего не накачено. Да и в общем отнеслись к его трансформации негативно.
- Ты никогда не будешь мужчиной.
- Чтобы стать мужчиной, нужно намного больше. Считаешь, что это красиво? Пощади меня.
- Все остальные части тела ты в тренажерном зале пропускал?
- Теперь перестань пропускать день ног.
- Я думаю, что у Эллиота Пейджа вставлены имплантаты пресса либо это фотошоп.
- Это фальшивый пресс. — Пишут возмущенные пользователи сети.
Тем не менее, сам Эллиот доволен своей трансформацией, и никак не реагирует на негативные комментарии пользователей.
Эллиот Пейдж показал новое тело
В конце 2020 года Эллиот совершил каминг-аут. И только сейчас в своем Instagram Пейдж показал, как выглядит его новое тело. Он поделился фото, на котором предстал в плавках.
Также актер продемонстрировал стальной пресс и шрамы после мастэктомии.
Фото: Elliot Page