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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Это не мужские ноги: Крис Хемсворт смутил сеть новым фото

Крис Хемсворт

Австралийский актер, звезда фильмов Тор и Мстители Крис Хемсворт смутил подписчиков фото с худыми ногами. Поклонники отметили, что ему нужно подкачаться.

На странице в Instagram актер обнародовал фотографию с сыном. В кадре он держит за руку мальчика, который одет в плащ супергероя.

— Держу своего малыша за руку и задаю ему вопрос: Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? — Папа, я хочу быть Суперменом. Хорошо, что у меня есть еще двое детей, — шутливо написал актер.

Но подписчиков удивили ноги Криса Хемсворта, которые в кадре выглядят непропорционально по сравнению с накаченным торсом. В сети поклонники актера шутят над ним и пишут, что Крису нужно поработать в спортзале над своими ногами.

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За несколько часов фото стало довольно популярным и набрало более 7 млн ​​лайков.

  • кріс хемсворт
  • кріс хемсворт
  • кріс хемсворт
  • кріс хемсворт
  • кріс хемсворт
  • кріс хемсворт
  • кріс хемсворт
  • кріс хемсворт
Это не мужские ноги: Крис Хемсворт смутил сеть новым фото / 4 фотографии

Трейлер фильма Вечные от Marvel

Студия Marvel выпустила первый трейлер фильма Вечные, который выйдет в ноябре 2021 года. Режиссером ленты стала обладательница премии Оскар Хлоя Чжао.

Сюжет фильма построен вокруг бессмертной инопланетной расы, которая называется Вечные. Герои будут иметь разные способности и суперсилы. Главные роли сыграют Анджелина Джоли, Мэдден, Сальма Хайек, Харингтон и другие.

Фото: Depositphotos

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