Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. После ремиссии звезда вновь почувствовала себя хуже, пишут РосСМИ.

Артистка уже несколько лет борется с раком мозга, который после проведения операции вошел в стадию ремиссии. Однако сейчас болезнь вернулась к Заворотнюк.

— Настя сейчас неузнаваема — она очень полная из-за гормональных препаратов, совсем без волос и абсолютно другой человек. Она была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму. Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия. Вес не ушел, но чувствовать себя она стала лучше, — рассказал коллега актрисы.

Также он признался, что потом Заворотнюк стало плохо в бассейне. Обследование показало рецидив рака. Сейчас врачи делают все для того, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии.

— За границу, как Жанну Фриске, Настю перевозить не будут, поскольку только наши врачи дают положительные прогнозы, верят, что у нее еще есть шанс победить рак, — добавил коллега звезды.

Приятельница артистки рассказала, что семья Заворотнюк живет очень замкнуто, а сама Анастасия все время находится в загородном доме.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Осенью 2019 года у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. О страшной болезни она узнала после рождения дочери Милы.

Семья Заворотнюк никак не комментирует ее состояние.

Фото: Анастасия Заворотнюк