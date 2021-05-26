Украинский телеведущий Сергей Притула, который 25 мая в третий раз стал отцом, намекнул, что хочет еще детей.

Шоумен подчеркнул, что можно констатировать тот факт, что он стал многодетным отцом.

— Честно говоря, есть такое ощущение, что миссия еще не выполнена до конца. Как говорят у нас в Збараже — Sky is not limit, что с английского — небо — не предел. Поэтому не хочу забегать вперед, но надеюсь, что на этом мы останавливаться не будем и сделаем все, чтобы украинцев снова было 52 млн, — шутливо сказал Притула.

Также Сергей признался, что первое, о чем он подумал, когда узнал о беременности жены — локдаун прошел с пользой.

Сергей Притула стал отцом в третий раз

Телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. Об этом он сообщил 25 мая в своем Facebook.

Его жена Екатерина Сопельник родила девочку. Супруги назвали малышку Стефанией.

Фото: Сергей Притула