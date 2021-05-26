Украинская певица MamaRika беременна первенцем. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

MamaRika обнародовала милое фото, на котором позирует вместе со своим мужем стенд-ап комиком Сергеем Середой. Он нежно целует жену и обнимает ее беременный животик.

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MamaRika и Сергей Середа поженились в 2020 году. Пара сыграла свадьбу в Таиланде. Будущий ребенок станет первым для них обоих.

— Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой, — написала певица.

MamaRika переехала жить в Одессу

Певица MamaRika переехала жить в Одессу вместе со своим мужем Сергеем Середой.

Пара отметила, что они решили сменить обстановку, поскольку уже устали от шумной столицы. Сейчас им хочется больше спокойствия и вдохновения.

Фото: MamaRika