Украинская певица MamaRika беременна первенцем. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.
MamaRika обнародовала милое фото, на котором позирует вместе со своим мужем стенд-ап комиком Сергеем Середой. Он нежно целует жену и обнимает ее беременный животик.
MamaRika и Сергей Середа поженились в 2020 году. Пара сыграла свадьбу в Таиланде. Будущий ребенок станет первым для них обоих.
— Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой, — написала певица.
MamaRika переехала жить в Одессу
Певица MamaRika переехала жить в Одессу вместе со своим мужем Сергеем Середой.
Пара отметила, что они решили сменить обстановку, поскольку уже устали от шумной столицы. Сейчас им хочется больше спокойствия и вдохновения.
Фото: MamaRika