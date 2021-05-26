Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona снялась в нижнем белье и поразмышляла на тему секса. Артистка считает, что половое воспитание детей — это очень важно.

Уже традиционная рубрика в Instagram Alyona Alyona — пародия на фото знаменитостей и затрагивание социальных вопросов. В этот раз звезда высказалась на интимную тему.

Артистка предстала в нюдовом белье и серебряных ботфортах с подсолнухом в руке.

— Когда краснеют при слове секс — я слышу шум. Секс — это то, о чем стыдно или страшно говорить большинству из нас. Все начинается с детства — сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум также стесняется, потом и с любимым человеком тоже не получается. Это я еще молчу о детях и половом воспитании, которое в Украине просто отсутствует, — сказала Alyona Alyona.

Звезда считает, что именно из-за отсутствия разговоров о сексе следует много неприятных вопросов — начиная с проблем в постели от застенчивости, заканчивая тяжелыми болезнями от неосведомленности.

— Почему-то мы так привыкли, что о сексе не говорим, но потом удивляемся тому, что наши дети производят что-то страшное в интернете. Я считаю, что не надо бояться секса, об этом нужно говорить. Как взрослым, так и взрослым с детьми, — подытожила Alyona Alyona.

Alyona Alyona о пародии на звезд

Исполнительница Alyona Alyona рассказала, что значат ее пародии на звезд. Артистка подчеркнула, что делает это не ради развлечения, поскольку под каждой такой публикацией — ее текст, в котором она размышляет на социальные темы.

Также певица сказала, что под каждой пародией спрашивает мнение людей и читает все комментарии.

Фото: Alyona Alyona