Власти Нью-Гемпшира выдали ордер на арест американского рок-певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер).

В полиции Гилфорда сообщили, что артиста обвиняют в нападении на видеооператора, который снимал его концерт 18 августа 2019 года.

Певцу грозит до года тюремного заключения или штраф в размере до $2 тыс.

Также в заявлении написано, что Мэрилина Мэнсона и его адвокатов предупредили об этом ранее, однако никаких мер они не приняли.

— Нападение не носило сексуальный характер, — подчеркнули в полиции.

Мэрилина Мэнсона обвиняют в насилии

В начале февраля 2020 года актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в систематическом насилии. Пара состояла в отношениях три года — с 2007 по 2010 год.

Певец отверг обвинения экс-возлюбленной и назвал заявление искаженной реальностью.