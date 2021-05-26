Американский актер Ченнинг Татум смутил подписчиков откровенным фото, на котором продемонстрировал свое накачанное тело.

В сториз на странице в Instagram актер обнародовал фотографию, на которой позирует обнаженным.

Кадр был сделан в гримерке во время съемок фильма Затерянный город Д.

— Когда ты в гримерном трейлере голый и собираешься сделать что-то на съемочной площадке, то тебе придется подготовить свою маму, прежде чем она увидит фильм, — написал Ченнинг.

Крис Хемсворт смутил сеть новым фото

Австралийский актер Крис Хемсворт смутил подписчиков фото с худыми ногами.

Поклонники отметили, что ноги Криса выглядят непропорционально по сравнению с накачанным торсом. В сети уверены, что актеру стоит поработать в спортзале.