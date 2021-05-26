26 мая стало известно о планах Кабмина ввести санкции против 11 российских актеров на три года.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко подробнее рассказал о данном проекте решения.

По его словам, правительство постоянно отслеживает ситуацию с нарушениями въезда на временно оккупированную территорию. Это один из многих элементов, которые влияют на введение санкций.

По результатам такого мониторинга вносятся предложения по применению тех или иных ограничительных мер. В конкретном случае речь идет об актерах, которые незаконно пересекали границу.

— В первую очередь речь идет о запрете въезда в Украину или отмене права на въезд. Но здесь все очень индивидуально, ограничительные меры применяются по каждому конкретному лицу, — сказал Яременко.

Игорь Яременко отметил, что санкции не были введены ранее, поскольку этот процесс не является достаточно быстрым.

Читайте Польский музыкант попал в черный список Минкульта

Он предусматривает фиксирование фактов, получение доказательной базы для того, чтобы это все потом не было обжаловано в суде и, как следствие, отменено.

— Мы собираем информацию, потом ее проверяем, верифицируем, а также анализируем данные конкретных лиц. Таким образом, процесс набора фактажа и доказательств занимает определенное время, — сказал Яременко.

Заместитель министра заверил, что санкционный список будет продолжаться. На сегодня есть еще пять пакетов, которые инициировало Министерство, и все они находятся на разных стадиях обработки.

Список лиц, которые попали под санкции

Инициатором решения ввести санкции против 11 российских актеров стал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В список, который предлагается на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, вошли актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов и другие. Полный список лиц, попавших под санкции — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Министерство по вопросам реинтеграции