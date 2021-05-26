Кабинет министров планирует ввести санкции против 11 российских актеров на три года. Об этом стало известно из повестки дня заседания правительства 26 мая.

Инициатором решения стал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В список, который предлагается на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, вошли актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер, Алексей Чадов.

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Причиной стал незаконный въезд актеров на оккупированную территорию Крым.

Моргенштерн попал в черный список Минкульта

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн попал в черный список Минкульта. Теперь певцу запрещен въезд на территорию Украины и демонстрация концертов по ТВ.

Ранее Моргенштерн заявлял, что ему якобы “страшно приезжать” в Украину после выступления в Одессе в 2019 году. Тогда рэп-исполнитель публично высмеял траур по погибшим в Одесском торгово-экономическом колледже и назвал скорбь украинцев показухой.