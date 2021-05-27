Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировала на слухи, связанные со здоровьем ее мамы.

В сториз на личной странице в Instagram Анна Заворотнюк призналась, что в последнее время слухи стали достаточно жесткими. Но девушка уже привыкла к вниманию желтой прессы.

Анна отметила, что ее семья не собирается комментировать новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

— Я просто живу с мантрой, что все, что меня не убило, сделало сильнее. Сплетни всегда были, я уже давно привыкла. Сейчас, конечно, они настолько ужасны, что плакать хочется от степени жестокости. Но я понимаю, почему так. Желтая пресса всегда была. Семья решила не комментировать, поэтому очень много разговоров вокруг, — написала Анна.

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Российской актрисе Анастасии Заворотнюк стало хуже после ремиссии. Коллега артистки признался, что Анастасия набрала вес из-за гормональных препаратов, и вообще она очень изменилась.

Напомним, что Заворотнюк уже несколько лет борется с раком мозга, который после проведения операции вошел в стадию ремиссии. Однако сейчас болезнь снова вернулась к актрисе.

Фото: Анна Заворотнюк