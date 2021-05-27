Американская певица Ариана Гранде поделилась первыми фотографиями со своей тайной свадьбы с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. В подписи к фото звезда обнародовала дату бракосочетания — 15 мая.

Для свадьбы Ариана выбрала атласное платье по фигуре от известного модельера Веры Вонг. Волосы Гранде собрала в высокий хвост. Также на ее голове была маленькая пышная фата, которую украшал бант. Свой образ артистка дополнила бриллиантовыми серьгами.

На кадрах можно заметить отсутствие татуировок на Гранде, которые она решила скрыть с помощью макияжа.

Ее супруг предпочел классический черный костюм от Tom Ford, белую рубашку и галстук.

Сама церемония прошла в доме артистки в Монтесито.

Ариана Гранде вышла замуж

Первые новости о том, что Ариана Гранде вышла замуж появились 18 мая. Как сообщили инсайдеры, на свадьбе присутствовало всего около 20 человек.

Сама церемония была небольшой и интимной.

О романе Далтона и Гранде стало известно чуть больше года назад, а уже в декабре 2020 года он сделал певице предложение.