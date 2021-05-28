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Каріна Зуєва |

В черный список Минкульта попало еще семь российских артистов

В черный список Минкульта попало еще семь российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло семь российских артистов в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности нашей стране.

В список попали — актер Евгений Александров, актриса Вера Алентова, композитор Игорь Бриль, пианист Яков Окунь, певица Эльвира Тугушева (псевдоним — Elvira T), президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей, основатель кинокомпании Таврида Фильм Одиссей Пипия и оператор Фонда Денис Каганец.

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Процедура внесения лиц в список осуществляется автоматически. Сейчас в нем 199 человек.

Польский музыкант попал в список Минкульта

Польский музыкант Петр Косевски попал в черный список Минкульта. Об этом стало известно 21 мая.

Источник: Минкульт

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