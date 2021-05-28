Кардашьян вместе с детьми тяжело переболела коронавирусом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вместе со всеми четырьмя детьми переболели коронавирусом.
Об этом рассказала сама 40-летняя звезда, не уточняя когда именно.
Так, в телешоу Семейка Кардашьян Ким призналась, что первым заболел ее сын Сейнт.
Он заразился в школе. По словам Кардашьян, у него был сильный кашель, и он даже плакал.
Затем заболели остальные трое детей и сама Ким, которая тяжело перенесла болезнь.
Как объяснила звезда, у нее была очень высокая температура из-за чего, пришлось отложить на две недели съемки шоу.
Накануне в семье Кардашьян коронавирусом болели ее сестра Хлои и муж Канье Уэст, с которым она разведена и не живет вместе.
Так, у Ким и Канье четверо детей. Старшей дочери Норт семь лет, сыну Сейнту пять, дочери Чикаго — три, сыну Псалму — два.
Однако двух младших для супругов выносила суррогатная мать.
Коронавирус у Сальмы Хайек
Популярная актриса Сальма Хайек рассказала, что самостоятельно боролась с коронавирусом, потому что не хотела ехать в больницу.
Так, на изоляции Сальма находилась в лондонском особняке, где она живет со своим мужем Франсуа-Анри Пино и их 13-летней дочерью Валентиной.
В частности, актриса провела около семи недель в одиночестве в одной из комнат дома.
Источник: TMZ