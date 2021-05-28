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Валентина Чорна |

Екатерина Павленко из Go-A получила премию Женщина ІІІ тысячелетия

Катерина Павленко

Солистка группы Go-A Екатерина Павленко получила всеукраинскую премию Женщина III тысячелетия. Награду певице вручил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Он отметил, что своим выступлением на Евровидении 2021 Екатерине Павленко удалось объединить украинцев.

— Екатерина недавно поразила всю Украину. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах — заставила объединиться. В самой песне были переплетены мотивы современных танцевальных битов, волшебного этнического вокала и мощного гитарного драйва, — добавил он.

Кроме этого, Руслан Стефанчук поблагодарил Екатерину за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире.

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Он считает, что на сцене в Роттердаме группа Go-A исполнила современную песню, которая понравилась всем.

Группа Go-A на Евровидении 2021

Группа Go-A на Евровидении 2021 представляла Украину с песней Шум. Таким образом коллектив увеличил интерес интернациональной публики к украинскому языку и культуре.

Всего на международном песенном конкурсе группа Go-A набрала 364 балла и заняла пятое место. Выступление Go-A на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Екатерина Павленко

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