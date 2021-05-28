Специальная комиссия по надзору за благотворительностью опровергла информацию о том, что принц Гарри и Меган Маркл незаконно перечислили со счетов фонда Sussex Royal Foundation почти £300 тыс. (около 11,36 млн грн).

Речь шла о том, что Sussex Royal foundation, который позже стал известен как MWX Foundation, перед ликвидацией получил грант в размере £145 тыс. от William and Kate’s Royal Foundation.

Затем на счет фонда поступила сумма в размере £151,9 тыс., которые MWX передала организации Travalyst.

Комиссия установила, что все переводы средств были законными, но заметила, что MWX Foundation не задокументировал как следует судебные и административные издержки.

– Мы рады, что комиссия по благотворительности подтвердила то, что нам было известно с самого начала. Что MWX Foundation, т.е. бывший Sussex Royal Foundation, четко следовал закону о благотворительности Великобритании во время обработки и пересчета средств и грантов. Решение комиссии подтверждает как законность бывшей благотворительной организации, так и безосновательность требований к ней, – отметил пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл.

We’ve found that the MWX Foundation (formerly Sussex Royal: The Foundation) did not breach charity law in transferring funds to Travalyst. However, trustees should have done more to document their decision making. Find out more: https://t.co/9rO7TkzYbw pic.twitter.com/NZHhqdHY7G — Charity Commission (@ChtyCommission) May 25, 2021

Представитель общественной организации Republic извинился за обнародованные обвинения.

– Если бы мы обратились в организации напрямую, мы бы быстро поняли, что в их деятельности не было ничего незаконного. Мы просим прощения у благотворительных организаций и лично у герцога Сассекского из-за наших действий и ущерба, нанесенного общественности после распространения ложных заявлений, – отметил он.

Реакция принца Гарри на суицидальные мысли Меган Маркл

В бонусном эпизоде сериала The Me You can’t See, который вышел на экраны вечером 27 мая, принц Гарри рассказал о своей реакции на суицидальные мысли его жены Меган Маркл.

Премьера ленты, посвященной психическому здоровью, состоялась 21 мая на Apple TV+.

В ее основе лежат истории людей со всего мира о пережитой эмоциональной боли.