Специальная комиссия по надзору за благотворительностью опровергла информацию о том, что принц Гарри и Меган Маркл незаконно перечислили со счетов фонда Sussex Royal Foundation почти £300 тыс. (около 11,36 млн грн).

Речь шла о том, что Sussex Royal foundation, который позже стал известен как MWX Foundation, перед ликвидацией получил грант в размере £145 тыс. от William and Kate’s Royal Foundation.

Затем на счет фонда поступила сумма в размере £151,9 тыс., которые MWX передала организации Travalyst.

Комиссия установила, что все переводы средств были законными, но заметила, что MWX Foundation не задокументировал как следует судебные и административные издержки.

We’ve found that the MWX Foundation (formerly Sussex Royal: The Foundation) did not breach charity law in transferring funds to Travalyst. However, trustees should have done more to document their decision making.

Find out more: https://t.co/9rO7TkzYbw pic.twitter.com/NZHhqdHY7G

— Charity Commission (@ChtyCommission) May 25, 2021