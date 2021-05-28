Победительница романтического реалити Холостяк 11 Анна Богдан рассказала о переломном моменте в жизни и призналась, как ей удалось похудеть.

На личной странице в Instagram Анна обнародовала серию фото и отметила, что после развода поправилась на 16 килограммов. Тогда в жизни девушки был сложный период, а стресс она заедала только сладостями.

— Когда на весах стукнуло +16 килограммов у меня открылись глаза! Я поняла, что мне не нравится мое отражение в зеркале. Также появились проблемы с кожей из-за избытка сахара, — поделилась Анна.

По ее словам, ни в коем случае не нужно изнурять организм различными диетами и голоданием, поскольку таким образом можно себе навредить.

Анна призналась, что похудеть ей помогли тренировки по пять раз в неделю, LPG-массажи, отказ от сладкого и позитивный настрой.

— Главное: любите себя любой! Никогда не подстраивайтесь под идеалы общества и моду! Будьте такой, как вам комфортно! Главное — будьте здоровы, — подытожила Анна.

Анна Богдан о слезах на Холостяке и хейтерах

Победительница Холостяка 11 Анна Богдан рассказала, что она старается не обращать внимание на оскорбления и негативные комментарии хейтеров. Девушка понимает, что не может нравиться абсолютно всем.

Также Анна Богдан призналась, что на проекте Холостяк была ситуация, когда она не могла сдержать слезы и даже хотела покинуть шоу. Эксклюзивное интервью с Анной Богдан — читайте на Фактах ICTV.