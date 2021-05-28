Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Умерла Лорина Камбурова — звезда американских фильмов ужасов

лорина камбурова

Болгарская актриса и звезда американских фильмов ужасов Лорина Камбурова умерла в возрасте 30 лет. О смерти женщины сообщил ее друг и фотограф Геннадий Авраменко на личной странице в Facebook.

Он отметил, что Лорина находилась в больнице с двусторонним воспалением легких. Из-за болезни звезда даже пропустила премьеру фильма Любовь и монстры, где она исполнила главную роль.

Читайте
Наша мать погибла из-за этого: Гарри и Уильям обвинили СМИ в смерти принцессы Дианы

Также Лорина участвовала в таких фильмах как Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо, Смертельная гонка 4: Вне анархии, День мертвецов: Злая кровь, Doom: Аннигиляция.

Умерла Татьяна Проценко

Актриса Татьяна Проценко умерла на 54-м году жизни. Женщина стала известной благодаря роли Мальвины в киносказке Приключения Буратино.

Причиной смерти актрисы стал рак, который у нее диагностировали в 2018 году.

Фото: Лорина Камбурова

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка