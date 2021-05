Принц Гарри чувствует, что лучше подготовлен к разговорам с человеком, у которого появились мысли о самоубийстве. Об этом он сообщил в бонусном эпизоде документального телесериала The Me You Can’t See с американской телеведущей Опрой Уинфри.

Гарри и Опра согласились, что лучшее, что можно сделать, – это сказать человеку, что он не одинок.

– Так много людей боятся таких разговоров, потому что не чувствуют, что найдут нужные слова для правильного совета. Но слушать и быть частью этого разговора – это, без сомнения, лучший первый шаг, который вы можете сделать, – сообщил принц Гарри.

В предыдущем эпизоде Гарри признался, что ему было немножко стыдно за то, как он отреагировал, когда в январе 2019 года его беременная жена Меган Маркл сказала ему, что хочет наложить на себя руки.

– Из-за системы, в которой мы находились, и обязанностей, которые у нас были, мы быстро обнялись, а потом нам пришлось переодеться, чтобы прыгнуть в конвой с полицейским сопровождением и поехать на благотворительное событие. А потом выйти к камерам и сделать вид, будто все в порядке.

Сериал принца Гарри и Опры Уинфри

21 мая на Apple TV+ состоялась премьера сериала принца Гарри и Опры Уинфри The Me You Can’t See. Лента посвящена теме психического здоровья.

В ее основе лежат истории людей со всего мира о пережитой эмоциональной боли.

Принц Гарри и Опра Уинфри также делятся эпизодами своей жизни.