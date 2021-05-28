Российский рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) прилетел в Украину с концертами. Ранее певец незаконно посещал оккупированный Крым.

Концерт Джигана в Киеве прошел 27 мая, в Одессе выступление запланировано на сегодня, 28 мая.

В своем Instagram исполнитель опубликовал серию видео — как он летит в Киев, гуляет по столице и ждет самолет в Одессу.

Вместе с рэпером в Украину прилетел известный российский ресторатор Александр Орлов.

Джиган гастролировал по Крыму после оккупации полуострова Россией. Также он выступал на концерте в Москве к седьмой годовщине оккупации.

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Денис Устименко родился в Одессе. По словам активиста Сергея Стерненко, Джиган может иметь украинское гражданство. И именно из-за этого ему нельзя запретить въезд в Украину.

Когда-то в Comedy Club ведущие представили его украинским рэпером, но он их поправил и сказал, что русский.

Он же одессит, у него есть украинский паспорт. Надо еще за второе гражданство наказывать.

Что же они все лезут в нашу страну, будто им тут медом намазано. — Пишут возмущенные пользователи сетей.

Баста в Киеве

В начале мая российского рэп-исполнителя Басту, который ранее так же незаконно посещал оккупированный Крым, заметили в Киеве.

Певцу запретили въезд в нашу страну в 2018 году, однако в 2020 году Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Детальнее о приезде Басты в Киев — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Джиган