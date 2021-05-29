Финалистка романтического реалити-шоу Холостяк 11 Юля Зайка рассказала, общалась ли она с Михаилом Заливаком после проекта и остались ли у нее к нему чувства.

— Не в моих правилах лезть в чьи-то отношения. Миша сделал свой выбор. Да, мне было больно и неприятно. Но для меня эта история закончена, — сказала Юля в эфире Холостяк. Жизнь после проекта.

Она не жалеет, что вернулась в финал проекта, поскольку было чувство недосказанности.

— У меня были сильные чувства к Мише. Поэтому не могу сказать, что они пройдут за день или месяц. Нужно время, чтобы завершить эту историю внутри себя. Я проживаю эту боль, сейчас мне немного легче, — призналась Юля.

Также она сказала, что сейчас их история завершена, нет никакой недосказанности или нерешенных вопросов. После проекта ее поддерживала мама и друзья.

Интервью с Юлей Зайкой

Вторая финалистка реалити-шоу Холостяк 11 Юля Зайка рассказала о финале проекта, эскорте и дружбе с другими участницами.

По словам Юли, ей было сложно пережить отказ Михаила Заливако в финале шоу. Также она сказала, что не чувствовала преимущества над другими участницами, несмотря на то, что главный герой возвращал ее в проект. Эксклюзивное интервью с Юлей Зайкой — читайте на Фактах ICTV.