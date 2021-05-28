Главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич рассказала, зачем согласилась участвовать в проекте, а также поведала о прошлых отношениях.

По словам Златы, она идет на этот проект для того, чтобы найти свою любовь, поскольку устала быть сама.

— Я знаю себя и точно знаю, что мне понравится больше, чем два парня. Я каждый день переживаю, кто из участников придет ко мне, — сказала Огневич в пост-шоу Как выйти замуж.

Также она призналась, что давно не была на свидании и хорошо, что этот проект случился в ее жизни сейчас.

Злата призналась, что ее прошлые отношения были не очень счастливыми.

— Я встретила абьюзера. Сначала это были лучшие отношения в моей жизни, а потом он начал говорить, что я не красивая, не женственная. И я в это поверила. Это были сложные отношения. Я устала страдать и поняла в какой-то момент, что я красивая девушка. Я долго терпела и устала, — рассказала Злата.

Злата Огневич Холостячка

В конце апреля стало известно, что Злата Огневич стала главной героиней реалити-шоу Холостячка. Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

Производством проекта занимается студия StarLightProduction под руководством Анны Калины.