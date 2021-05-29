Главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт рассказали, из-за чего у них бывают разногласия. В последнее время поклонников пары волнует, не расстались ли влюбленные, поскольку они перестали появляться в социальных сетях друг друга.

В эфире Холостяк. Жизнь после проекта Ксения с Александром сказали, что они вместе и у них все хорошо, хоть и бывают ссоры.

— Конечно бывают разногласия, но это свойственный процес, — сказала Мишина.

Эллерт пошутил, что самая большая проблема в их отношениях — кто утром пойдет перепарковывать машину.

Ксения призналась, что разногласия они решают разговорами.

— Все зависит от того, что между нами произошло. Основное правило в семье — садиться разговаривать. Я прошу Сашу разговаривать со мной через слово любимая, — поделилась Мишина.

Отношения Ксении и Александра

18 декабря 2020 года состоялся финал романтического реалити-шоу Холостячка. Победителем проекта стал юморист и ведущий Александр Эллерт, именно его выбрала главная героиня Ксения Мишина.

После шоу пара стала жить вместе. Влюбленные рассказывали, что было сложно скрывать свои отношения, поэтому сразу после финального пост-шоу они опубликовали совместные фото.

Ксения говорила, что формула их отношения — любить друг друга. Как сложились отношения Мишиной и Эллерта после проекта — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Александр Эллерт