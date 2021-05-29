Жена принца Вильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вакцинировалась против коронавируса.

Об этом идет речь в посте на официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в социальной сети Instagram.

Кейт Миллдтон сделала первую прививку против коронавируса в Музее науки, расположенном в Лондоне.

— Вчера я получила свою первую дозу вакцины от Covid-19 в лондонском Музее науки. Я очень благодарна всем, кто принимает участие в кампании вакцинации — спасибо вам за все, что вы делаете, — подчеркнула Кейт Миддлтон.

В то же время герцогиня Кембриджская не сообщила, какой именно вакциной она иммунизировала свой организм.

Пиппа Миддлтон родила второго ребенка

Недавно у сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и ее супруга Джеймса Мэттьюза родился второй ребенок.

Пиппа Миддлтон родила второго ребенка утром 15 марта. Девочка родилась с весом почти в три кг, малышку назвали Грейс Элизабет Джейн.

Фото: Dukeandduchessofcambridge