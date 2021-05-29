Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Теперь есть только мы: Богдан показала домашнее фото с Заливако после Холостяка

Теперь есть только мы: Богдан показала домашнее фото с Заливако после Холостяка

Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаил Заливако и финалистка Анна Богдан теперь могут не скрывать свои чувства. Именно это они делали на протяжении последних трех месяцев.

Анна поделилась серией фотографий, на которых они с Михаилом вместе.

— Теперь есть только мы, — подписала снимки Богдан.

Фотографии сделаны в квартире влюбленных.

Подписчики разделились на два лагеря и активно комментируют снимки пары.

  • Ура. Аня и Миша. Желаю вам искренней любви и счастья.
  • Вы не подходите друг другу.
  • Ваша пара не долго будет вместе.
  • Рада за вас, как за саму себя.
  • Хоть какая-то хорошая новость. — Пишут пользователи сети.

Отношения Анны Богдан и Михаила Заливако

В эфире Холостяк. Жизнь после проекта Михаил и Анна рассказали, что после завершения Холостяка 11 они сразу же съехались. Заливако переехал из Харькова в Киев.

По словам Богдан, она не думала, что они так быстро начнут жить вместе. Как развиваются отношения Богдан и Заливако после проекта — читайте на Фактах ICTV.

Фото: СТБ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка