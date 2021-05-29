Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаил Заливако и финалистка Анна Богдан теперь могут не скрывать свои чувства. Именно это они делали на протяжении последних трех месяцев.

Анна поделилась серией фотографий, на которых они с Михаилом вместе.

— Теперь есть только мы, — подписала снимки Богдан.

Фотографии сделаны в квартире влюбленных.

Подписчики разделились на два лагеря и активно комментируют снимки пары.

Ура. Аня и Миша. Желаю вам искренней любви и счастья.

Вы не подходите друг другу.

Ваша пара не долго будет вместе.

Рада за вас, как за саму себя.

Хоть какая-то хорошая новость. — Пишут пользователи сети.

Отношения Анны Богдан и Михаила Заливако

В эфире Холостяк. Жизнь после проекта Михаил и Анна рассказали, что после завершения Холостяка 11 они сразу же съехались. Заливако переехал из Харькова в Киев.

По словам Богдан, она не думала, что они так быстро начнут жить вместе. Как развиваются отношения Богдан и Заливако после проекта — читайте на Фактах ICTV.