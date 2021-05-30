Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс в Вестминстерском аббатстве.

56-летний политик и его 33-летняя невеста прошли под часовней, посвященной Богоматери, под классическую музыку. Возлюбленные поцеловались после того, как прочитали свои свадебные клятвы.

Их годовалый сын Уилфред также присутствовал на свадьбе. Торжественную тайную церемонию тщательно планировали около шести месяцев.

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На церемонию пригласили менее 30 гостей, всем сообщили о событии в последнюю минуту. Даже помощники Джонсона не догадывались, что он планирует жениться.

Отношения Джонсона и Саймондс

Отношения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Кэрри Саймондс начались в 2018 году, тогда политик был на должности министра иностранных дел Британии.

Марина Уиллер, которая тогда была замужем за Джосоном, позже подала на развод. В июле 2019 года Джонсон стал премьер-министром, и они с Кэрри переехали.

29 февраля 2020 года пара объявила, что помолвлена ​​и ждет совместного ребенка. Уилфред Лори Николас Джонсон родился 29 апреля 2020 года в больнице Университетского колледжа в Лондоне. Это первая свадьба Саймондс и третья свадьба Джонсона.