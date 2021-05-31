Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 11 Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан рассказали о первых совместных днях после переезда, а также признались, как называют друг друга.

В финале Холостяк 11 Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Пара начала жить вместе сразу после окончания съемок. Главный герой переехал в Киев из Харькова ради возлюбленной.

— Мне было необычно, потому что я два года не была в отношениях и два года не жила с мужчиной, — призналась Анна.

Михаил сказал, что он по этому поводу не переживал, а делал так, как ему хочется.

— Я знал, чего мне хочется, что я чувствую и как это будет, — сказал Заливако.

Михаил подчеркнул, что переезд в Киев ему дался легко, хоть он и не любит этот город.

Также Богдан рассказала, что Заливако называет ее Анной Владимировной.

— Я не люблю всякие зайка, котик, рыбка. Я всегда в таких случаях представляю очень большую женщину и маленького мужчину, — сказала Михаил.

Анна подписана в телефоне у Заливако как Перчик, а он у нее — Мишка.

Финал 11 сезона Холостяка

21 мая состоялся финал реалити-шоу Холостяк 11, в котором Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Влюбленным пришлось скрывать свои отношения три месяца.

Анна призналась, что не думала, что они так быстро начнут жить вместе. Как сложилась жизнь Заливако и Богдан после проекта — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Анна Богдан