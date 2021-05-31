Американская актриса Кортни Кокс и певец Эд Ширан повторили легендарный танец Моники и Росса из шестого сезона сериала Друзья.

На видео Кортни ловко повторила танец своего персонажа, несмотря на то, что с момента выхода 10-й серии прошло уже более 20 лет.

Эд Ширан повторил партию Роса, которого в сериале сыграл Дэвид Швиммер.

— Просто обычный танец с другом, — написала актриса.

Видеоролик в Instagram Кокс менее чем за сутки просмотрело более 9 млн человек. Также он собрал 48 тыс. комментариев.

Что ж, интернета больше нет, потому что он только что взорвался.

Пересматриваю уже по 10 кругу.

Это потрясающе.

Это заставило меня смеяться. — Пишут поклонники актрисы.

По сюжету 10 серии шестого сезона сериала Друзья, Моника и Росс приходят на новогоднее шоу Дика Кларка. Чтобы привлечь внимание камер, они решили исполнить свой фирменный танец.

Спецвипуск сериала Друзья

Американский интернет-сервис HBO Max 27 мая представил специальный эпизод сериала Друзья. В спецвыпуске снялись все главные герои сериала, которые играют в нем самих себя.

Съемки проходили в знаменитой квартире Моники, где друзья часто собирались на диванчике, чтобы побеседовать.

Кроме главных героев в эпизоде появились приглашенные гости — Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бекхэм и другие.