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Каріна Зуєва |

Интернет взорвался: Кортни Кокс и Эд Ширан повторили легендарный танец из Друзей

Интернет взорвался: Кортни Кокс и Эд Ширан повторили легендарный танец из Друзей

Американская актриса Кортни Кокс и певец Эд Ширан повторили легендарный танец Моники и Росса из шестого сезона сериала Друзья.

На видео Кортни ловко повторила танец своего персонажа, несмотря на то, что с момента выхода 10-й серии прошло уже более 20 лет.

Эд Ширан повторил партию Роса, которого в сериале сыграл Дэвид Швиммер.

— Просто обычный танец с другом, — написала актриса.

Видеоролик в Instagram Кокс менее чем за сутки просмотрело более 9 млн человек. Также он собрал 48 тыс. комментариев.

  • Что ж, интернета больше нет, потому что он только что взорвался.
  • Пересматриваю уже по 10 кругу.
  • Это потрясающе.
  • Это заставило меня смеяться. — Пишут поклонники актрисы.

По сюжету 10 серии шестого сезона сериала Друзья, Моника и Росс приходят на новогоднее шоу Дика Кларка. Чтобы привлечь внимание камер, они решили исполнить свой фирменный танец.

Спецвипуск сериала Друзья

Американский интернет-сервис HBO Max 27 мая представил специальный эпизод сериала Друзья. В спецвыпуске снялись все главные герои сериала, которые играют в нем самих себя.

Съемки проходили в знаменитой квартире Моники, где друзья часто собирались на диванчике, чтобы побеседовать.

Кроме главных героев в эпизоде появились приглашенные гости — Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бекхэм и другие.

Фото: Getty Images

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