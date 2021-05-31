Украинская певица Анастасия Приходько показала фото, на котором кормит сына грудью, и рассказала о двойных стандартах женской красоты.

— Я знаю, что моя грудь больше не будет красивой, но она будет как медаль на моем теле, и гордость того, что я смогла, у меня хватило сил, нервов и контроля, чтоб дать маленькому человечку возможность впитывать мое молоко, — сказала Приходько.

Она призналась, что хочет, чтобы наконец исчезли двойные стандарты, а люди перестали ценить девушек из глянца больше, чем тех, кто дал жизнь и воспитал.

— Женщины имеют право быть такими, какими нас создала природа. Хватит делать нас искусственными. Сейчас мы гораздо сильнее, чем 100 лет назад, — подчеркнула Анастасия.

Также Приходько поделилась историей из детства, которая заложила в ней то, что грудь — это в первую очередь символ материнства, и уже потом — красивая картинка для остальных.

— Я люблю красивое платье и декольте. И никогда не перестану их носить, но, в то же время, пока я кормлю, я могу несколько раз за ночь менять простынь, потому что вкладыши для груди не спасают и молоко льется на постель, — призналась артистка.

Певица подчеркнула, что это она еще не рассказала о становлении молока, лактостазах, распирающем чувстве, комках и остальных нюансах.

— Это все женщина проходит добровольно, стиснув зубы, так почему она не прекраснее тех, кто искусственно создает себе облик? Мамы, я хочу, чтоб вы перестали стесняться и порицать себя за недостаточную красоту и формы. Каждая из вас прекрасна, — подытожила Приходько.

Анастасия Приходько родила

В апреле Анастасия Приходько в третий раз стала мамой. Артистка скрывала беременность и поделилась радосной новостью уже тогда, когда ребенок появился на свет.

Приходько говорила, что стать мамой в третий раз — это прекрасно.

Фото: Анастасия Приходько