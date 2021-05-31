Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) рассказала, смогла ли бы она стать участницей Холостяка.

Исполнительница подчеркнула, что для реалити-шоу Холостяк она слишком экстравагантна, и с ее отношением к жизни слезных постов в социальных сетях придется долго ждать.

Но вот главной героиней Холостячки Jerry Heil стать смогла бы, но только для того, чтобы потешить страну.

— А вот холостячкой, чисто потешить страну, ведь это была бы первая девственница холостячка-сыроедка, которая молится перед едой и отказывается от свиданий, потому что у нее релизы. А представляете, если бы я замуж в конце еще вышла?- сказала Jerry Heil.

Jerry Heil презентовала новый альбом

В начале апреля Jerry Heil презентовала альбом под названием #Особисте. В ЕР исполнительницы вошло шесть треков, которые объединены интимной тематикой.

Также артистка представила шесть видео и рассказала о каждом треке.

Фото: Jerry Heil