У народного артиста Украины и экс-кандидата в меры Одессы Олега Филимонова умер 15-летний внук.

Эван Григор играл на школьной площадке в баскетбол 30 мая, но внезапно ему стало плохо. Врачи пытались реанимировать парня более получаса, однако спасти юношу не удалось.

— Друзья , у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе, — написал Филимонов в Facebook.