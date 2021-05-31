Солистка российской группы Little Big София Таюрская подтвердила, что находится в романтических отношениях с коллегой по сцене Ильей Прусикиным.

Об этом звезда рассказала в интервью Ксении Собчак. София призналась, что встречаться они начали в 2020 году после того, как оба были свободны от предыдущих отношений.

По словам Таюрской, многочисленные слухи о том, что она разлучница, являются неправдой.

— Ильич развелся со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020 году, но все равно я для всех разлучница. Хотя у меня были серьезные отношения семь лет, и я не думала об этом. Мы с Ильей восемь лет в группе Little Big. Еще год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе. Это действительно странно, мы сами очень долго сопротивлялись, поскольку это для нас необычно. Но все было честно, — призналась София Таюрская.

Что известно о Софии Таюрской

София Таюрская стала участницей группы Little Big в 2014 году, когда Илья Прусикин еще не был в браке с Ириной Смелой (блогер Tatarka).

Тогда у Софии были отношения, в которых она планировала свадьбу и детей. Однако певица призналась, что причиной разрыва стала ее гиперзабота. Она даже была готова самостоятельно обеспечивать своего парня, пока он ждал ее дома.

Фото: София Таюрская