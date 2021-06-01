Ежегодно в первый день лета украинцы празднуют международный День защиты детей. Это важная дата, которая еще раз напоминает родителям о необходимости защищать своих детей и заботиться о них.
Как украинские звезды поздравили всех с Днем защиты детей — смотрите на Фактах ICTV.
Певица Джамала на личной странице в Instagram опубликовала трогательное видео, на котором показала своих двух сыновей Эмира и Селима-Гирея. Звезда отметила, что ей очень хочется защитить всех детей на свете.
— Так хочется защитить вас двоих. Так хочется защитить всех детей. Так хочется сделать все для вас. Так хочется, чтобы никогда и не нужно было всех защищать, — написала Джамала.
Исполнительница Анастасия Приходько обнародовала видео-поздравление, которое сняла вместе с дочерью Нанной и сыном Лукой. Певица призналась, что ей всегда больно слышать о случаях, в которых дети подвергаются тяжелым испытаниям.
Анастасия мечтает о том, чтобы чтобы каждый ребенок в мире получал любовь, заботу и был здоровым.
— Обнимайте чаще своих детей и не скупитесь на слова любви, они их заслуживают просто потому, что они уже пришли в этот мир и подарили нам бесценную материнскую любовь, — добавила Приходько.
Светлана Тарабарова призналась, что только став родителями, можно почувствовать насколько все дети являются беззащитными.
С Днем защиты детей украинцев поздравила группа Антитела. Участники коллектива уверены, что дети — это наше будущее.
Телеведущий Андрей Бедняков обнародовал фото своей дочери Ксении и написал, что никому не даст ее в обиду.
Ведущий Слава Демин отметил, что для него важно не просто любить своего сына Влада, но и постоянно говорить ему об этом.
— Пусть наши дети будут счастливы и любимы! И тогда через десять лет у нас будет еще больше добрых, отзывчивых и умных взрослых людей, — написал Слава.
К поздравлениям с Днем защиты детей присоединился депутат Верховной Рады Украины Грищук Роман, который поделился фотографией со своим сыном Тимофеем.
Также всех с праздником поздравил лидер белорусских групп Ляпис-98 и Brutto Сергей Михалок, который показал кадр с одним из своих сыновей.
А Кристина Решетник поздравила украинцев не только с Днем защиты детей, но и с первым днем лета.
— Защищать, наслаждаться каждым моментом и сильно-сильно любить. Хотим с мальчиками провести лето незабываемо. Чего и всем желаем, — написала Кристина.
История праздника День защиты детей
День защиты детей — это праздник, который в Украине стал официальным только в 1999 году. Тогда второй президент Украины Леонид Кучма подписал специальный указ.
В мире об этом дне заговорили значительно раньше. 1 июня 1925 в Женеве состоялась первая международная конференция по проблемам и правам детей. Подробнее об истории праздника День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Джамала, Анастасия Приходько