Ежегодно в первый день лета украинцы празднуют международный День защиты детей. Это важная дата, которая еще раз напоминает родителям о необходимости защищать своих детей и заботиться о них.

Как украинские звезды поздравили всех с Днем защиты детей — смотрите на Фактах ICTV.

Певица Джамала на личной странице в Instagram опубликовала трогательное видео, на котором показала своих двух сыновей Эмира и Селима-Гирея. Звезда отметила, что ей очень хочется защитить всех детей на свете.

— Так хочется защитить вас двоих. Так хочется защитить всех детей. Так хочется сделать все для вас. Так хочется, чтобы никогда и не нужно было всех защищать, — написала Джамала.

Исполнительница Анастасия Приходько обнародовала видео-поздравление, которое сняла вместе с дочерью Нанной и сыном Лукой. Певица призналась, что ей всегда больно слышать о случаях, в которых дети подвергаются тяжелым испытаниям.

Анастасия мечтает о том, чтобы чтобы каждый ребенок в мире получал любовь, заботу и был здоровым.

— Обнимайте чаще своих детей и не скупитесь на слова любви, они их заслуживают просто потому, что они уже пришли в этот мир и подарили нам бесценную материнскую любовь, — добавила Приходько.

История праздника День защиты детей

День защиты детей — это праздник, который в Украине стал официальным только в 1999 году. Тогда второй президент Украины Леонид Кучма подписал специальный указ.

В мире об этом дне заговорили значительно раньше. 1 июня 1925 в Женеве состоялась первая международная конференция по проблемам и правам детей. Подробнее об истории праздника День защиты детей — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Джамала, Анастасия Приходько